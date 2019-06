‘Feministische strijd nog niet gestreden’

Tijdens de picknick op het scoutingterrein zijn de fotograaf en verslaggever de enige mannen. In de uitnodiging stond nadrukkelijk dat alleen vrouwen (met hun kinderen) welkom zijn. De vraag is gerechtvaardigd: is feminisme anno 2019 nog nodig? Vrouwen draaien al járen mee in het bedrijfsleven en politiek, ook in bestuurlijke opzicht.

Jessica Stein (72), één van de oprichtsters van Zeeuwse Wereldvrouwen twintig jaar geleden, trekt een moeilijk gezicht. ,,Dat het doel bereikt is, vind ik kort door de bocht. We hebben grote stappen gezet in Nederland. Vrouwen kunnen in alle veiligheid hun verhaal doen. Door ons zijn er bij buitenlandse vrouwen vriendschappen ontstaan. Onderling passen ze op elkaars kinderen als ze zelf moeten werken of sporten. Het lijkt dat vrouwen volledig geëmancipeerd zijn. Achter de voordeuren, bijvoorbeeld in Amsterdam, is er nog steeds geweld tegen vrouwen.”