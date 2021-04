Feestje op Zierikzees Plein Montmaertre buiten de regels om; ‘We hebben allemaal een bijbel mee’

,,Allemaal mensen uit Zierikzee die zin hebben in wat ouderwetse gezelligheid", lacht één van de feestvierders. ,,En we hebben allemaal een bijbel mee. Dan mag het toch?” Hij maakt zich niet druk om eventueel ingrijpen van de politie of gemeentelijke handhavers. ,,Dan krijgen we een boete van 95 euro. Nou en! Een beetje feest is al snel véél duurder. Maar dan hebben we het in ieder geval wel weer even leuk gehad met elkaar. En als ik ziek word, dan blijf ik toch gewoon twee weken binnen", wuift hij ook het extra risico op een coronabesmetting weg. ,,Niks aan de hand, dus.”