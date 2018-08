Feest bij vijvercentrum en natuurpark in Dreischor: 't Groene Kikkertje springt uit de band

Delegatie uit Myanmar bezoekt Watersnood­mu­se­um

13 augustus OUWERKERK - Hoe houdt Nederland droge voeten bij storm en zware regen, nu en in de toekomst? Op die en meer vragen zocht een delegatie waterdeskundigen uit Myanmar maandag antwoorden in het Watersnoodmuseum Ouwerkerk. Ze zijn enkele weken in Nederland op studiereis en bezochten onder meer ook Deltares in Delft, dat een softwareprogramma heeft ontwikkeld voor waterbeheer.