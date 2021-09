Fans in de rij voor Gerda van Wageningen: ‘Echt, ik verslind haar boeken’

Niet knikkebol­len in een klaslokaal maar leren op de Groene Koers met de wind in je haren

22 september ZIERIKZEE - Niet knikkebollen in een klaslokaal, maar weidse uitzichten en de wind door je haren. Volop lerend. Over klimaat, duurzaamheid, schepen en water. Twaalf leerlingen uit heel Nederland zijn aan boord gestapt van De Vrijbuiter in Zierikzee. In drie weken tijd trekken zij kris-kras door Nederland, met de organisatie ‘t Wylde Leren. Grotendeels varend op de wind. ,,Het is een interessante puzzel”, typeert schipper Wiebe Radstake het avontuur.