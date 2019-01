Fanatieke schoonmakers negeren verbod en gaan jutten langs de N59

Leo Nouwen en zijn vrijwilligers van Schoon Schouwen-Duiveland werden onlangs door een weginspecteur gesommeerd te stoppen met hun jutacties langs de N59. Het zou gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Wegbeheerder Rijkswaterstaat huurt professionele bedrijven voor de schoonmaak in. ,,Wij merken daar niet veel van”, licht Nouwen, een fanatieke zwerfafvaljutter, toe. ,,Daarom gaan we toch met een groep vrijwilligers de boel opruimen. Het is verschrikkelijk, zoveel troep er ligt.”