Familieopera De Sprookjeskoningin: Lachen en schrikken met die poppen in de Nieuwe Kerk van Zierikzee

De bedoeling op Schouwen-Duiveland met deze voorstelling was kinderen kennis te laten maken met theater. Alleen was, zo gaf Martin de Jong van CASD toe, de datum in de meivakantie ongelukkig. De organisatie schonk vooraf 75 kaarten aan de Voedselbank en 75 kaarten aan de Ruilwinkel. Er kwamen welgeteld tien kinderen kijken. ,,Ik had wat meer kinderen verwacht. Voortaan plannen we dit later in het jaar”, aldus De Jong.