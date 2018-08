Familie richt gedenkplek in voor verdronken Duits meisje

Duikcen­trum in Scharendij­ke beproeft vroegtij­dig alarme­rings­sys­teem

1 augustus SCHARENDIJKE - Duikcentrum De Kabbelaar in Scharendijke heeft een systeem ontwikkeld dat de duiktijd en locatie van duikers precies bijhoudt. Een timer tikt eenvoudig de tijd af. Duurt een verblijf onder water langer dan opgegeven, dan springt het computerscherm op rood. ,,Op dat moment ga ik even kijken wat er aan de hand is", zegt eigenaar Sean van Ielen.