Failliet Buro111 in Zierikzee maakt doorstart na overname

Verhuisd

Buro111 is inmiddels verhuisd naar de overkant van de straat en zit nu in hetzelfde gebouw als LNO Drukkerij, aan het Jannewekken in Zierikzee. Dat bedrijf is ook onderdeel van de tekstBeeld Groep. Dat wil niet zeggen dat die bedrijven samengaan, benadrukt Hans Beljaars van Buro111. ,,Klanten merken nauwelijks iets van de overname. We blijven hetzelfde werk doen, op dezelfde manier als we hiervoor deden.”