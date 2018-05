Ex-politieboten komen bijeen in haven van Zierikzee

Naar schatting varen er nog honderdvijftig, misschien tweehonderd van rond: schepen en scheepjes die dienst hebben gedaan als patrouilleboot van de politie. Zierikzeeënaren Jan Jacob en Gerardine Zoutendijk proberen er zo veel mogelijk van naar Zierikzee te krijgen.

,,Dat lijkt me nou eens leuk", motiveert Jan Jacob hun plan. ,,Bij mijn weten is er nog nooit zo'n reünie geweest. En verder is leuk om Zierikzee en dan met name de Museumhaven op de kaart te zetten." De trots op hun eigen - pas gerestaureerde - RP15 is ook een reden om de ontmoeting te organiseren, zo geven zij eerlijk toe.

Jan Jacob: ,,We hebben er onze ziel en zaligheid in gestoken. Het scheepje heeft veel onderhoud en liefde nodig. Ze trekt de aandacht in elke haven die we binnenvaren. Mensen komen naar ons toe en stellen vragen."

Afgezonken

Met de bouw van dit type patrouilleboot werd in 1940 in Amsterdam begonnen. ,,Maar kort na het uitbreken van de oorlog zijn de rompen afgezonken om te voorkomen dat ze in handen van de bezetter kwamen. In 1945 zijn ze weer boven water gehaald en afgebouwd."

Het schip van Zoutendijk deed dienst in Harlingen, Amsterdam, Vreeswijk en Nijmegen voordat het in 1976 door de Dienst Domeinen aan een particulier werd verkocht. ,,De man stelde het beschikbaar voor opnames van de film Soldaat van Oranje." Na nog twee eigenaren komt de boot in 2013 in bezit van de Zoutendijks, die hem restaureren. De RP 15 is aan zijn derde motor toe. Er staat nu een acht cylinder, 120 pk diesel van Kromhout in.

Jan Jacob: ,,Van de mensen die op deze schepen dienst hebben gedaan zijn er nog veel in leven. Die hebben we er graag bij. We sporen ze op en nodigen ze uit. We zien uit naar de ontmoeting van oud-dienders, scheepseigenaren en het publiek tijdens dit weekeinde, waarop het ook Monumentendag is."

Programma

Donderdag 6 september worden de deelnemers ontvangen met een mosselmaaltijd. Vrijdag maken zij een wandeling met gids door Zierikzee en wordt in de hal van de scheepswerf aan de Vissersdijk een receptie gehouden. Zaterdag kunnen de bemanningen meevaren met de KNRM. Zaterdag is ook de publieksmiddag. De schippers wordt gevraagd bezoekers aan boord te ontvangen. Verder is er live muziek in café De Biet. Het weekeinde eindigt zondag 9 september met een gezamenlijk ontbijt.

