Ex-man en nieuwe vriend vechten met mes en ijzeren staaf om kinderen

Wereldwinkel Zierikzee in actie voor Dopper waterfles

28 november ZIERIKZEE - De wereldwinkel in Zierikzee houdt in december een promotie-actie voor de Dopper. Deze hervulbaar waterfles is in 2009 bedacht om het gebruik van plastic flesjes uit de supermarkt terug te dringen en het drinken van kraanwater te bevorderen. Met de aankoop van een Dopper ondersteun je waterprojecten van Simavi in Nepal. Het flesje heeft een eigen app, die de weg wijst naar waterkranen.