Ernstig ongeluk met wielrenners op Zeelandbrug, brug dicht

Wegwerk­zaam­he­den Deltaweg: akoesti­sche lijnen moeten chauffeurs op het rechte pad houden

1 mei GOES - Automobilisten die in slaap sukkelen of in de weer zijn met hun mobiele telefoon en op de andere weghelft terechtkomen; de Deltaweg tussen Goes en de Zeelandbrug is er berucht om. Binnenkort wordt akoestische markering aangebracht om de weg veiliger te maken.