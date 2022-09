Erika Kater (40) vervangt Peter Legemate, zij het met een dubbel gevoel

In het spoor van Bernard Black, de gliderpi­loot die strandde bij Nieuwer­kerk; ‘De dood van de Tien van Renesse greep hem erg aan’

NIEUWERKERK - Hij werd in één klap beroemd door zijn rol in de film Slag om de Schelde. In werkelijkheid liep het avontuur van de gestrande gliderpiloot Bernard Black net even anders.

26 augustus