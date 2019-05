Erik Sluijs uit Zierikzee: ‘Mijn opa, hoe fout misschien ook, was óók slachtoffer van de oorlog’

,,Anthonie Leendert Theuns heette hij. Anthonie Leendert, net als ik. Ik wist dat hij jong gestorven was. Dat oma haar vijf kinderen alleen heeft opgevoed. Opa was verdronken in de haven, werd er verteld. Pas later hoorde ik dat opa was gesneuveld, in september 1944, ergens in België. Hij vocht voor de Duitsers.”

Meer kwam Sluijs er niet over te weten. Over de oorlog werd niet gepraat. ,,Over de Ramp trouwens ook niet. Zo ging dat in veel families. Maar een opa die bij de Deutsche Wehrmacht zat, is natuurlijk nog iets anders. Mijn moeder, de oudste in het gezin, was negen toen haar vader stierf. Ze was een echt vaderskindje. Zij moet het er in haar verdere leven heel moeilijk mee hebben gehad. Al sprak ze er met geen woord over. Ik weet alleen dat ze een hekel had aan Duitsers. Maar dat was meer gemopper op de auto's met witte kentekenplaten, die de boel ophielden. Waar zo veel mensen op dit eiland over klagen.”