Er zal best een traantje rollen, maar Marcel en Daniëlle gaan genieten van de laatste keer Goud voor Oud

Veroorza­ker dodelijk motoronge­luk Schudde­beurs moet terug naar de gevangenis

16:36 NOORDGOUWE - Een 47-jarige man uit Middelburg is door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot vier jaar en drie maanden gevangenisstraf en een rijontzegging van tien jaar. De man kroop in 2016 dronken en zonder geldig rijbewijs achter het stuur van zijn bestelauto en veroorzaakte bij Schuddebeurs een botsing. Daarbij kwam de 29-jarige motorrijdster Kirsten van den Oever om het leven. Haar vriend, die achterop zat, raakte zwaargewond.