Er wordt niet alleen gebabbeld, maar ook bewogen in de babbelbox van De Wieken

Erna Hanse stapt er net uit. Ze is even wezen babbelen met een vriendin die dementerende is en in De Wieken woont. Nou ja, babbelen. ,,We doen er aan yoga en bewegen. We rekken en strekken. Doen zo'n beetje alles wat mogelijk is. De babbelbox is lekker breed, dus dat lukt goed. En zij vindt het heel fijn.”