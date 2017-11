Er op of eronder voor BIZ Renesse

Voorzitter Anton Krijnse Locker van de ondernemersvereniging in Renesse kent de grieven van Sleicher, maar benadrukt dat het democratische proces in de procedure leidend is. Stemt een meerderheid van de ondernemers in met een investeringszone Groot-Renesse, dan rest voor de tegenstanders niets anders dan daarin mee te draaien. De schriftelijke stemronde is inmiddels opengesteld en loopt tot 27 november. Krijnse Locker: ,,Als een meerderheid vindt dat het zo niet moet, dan doen we het niet. Maar zeggen de meeste ja tegen deze BIZ, dan houdt dat dus in dat het draagvlak groot genoeg is. In dat geval wordt de uitslag in december voor bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad en is de BIZ in januari een feit." Een eerdere poging om in Renesse een investeringszone in te stellen sneuvelde in 2012.