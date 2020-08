EOD haalt granaten uit oude munitiedump bij Zierikzee boven water voor onderzoek

Het onderzoek neemt twee weken in beslag, zegt commandant Rick In de Braekt van het maritiem EOD Peloton. Voor de laatste keer gebeurde dat op deze grootschalige manier in 1999, nadat er op het strand bij Kats ontstekers aanspoelden. De oude stortplaats strekt zich uit over een een gebied van 1,8 kilometer lengte en 800 meter breedte. Verspreid over een diepte van 10 tot maximaal 55 meter ligt in totaal zo’n dertig miljoen kilo afgedankte munitie uit de Tweede Wereldoorlog op de bodem. De granaten werden tussen 1945 en 1967 in het zogeheten Gat van Zierikzee gestort.