‘Enorm drama’ blijft uit voor het RTM-museum, maar het is aanpoten na de duinbrand

Het is een komen en gaan van koffieklan­ten bij het Klavermeis­je: ‘Het is een hel als Mieke dicht is’

Campinggasten halen er vers brood en een lekker bakkie. Zondags komen ook veel inwoners van Ellemeet zelf. Het Klavermeisje is midje zomer net een bijenkorf. Vanaf het moment dat half 7 ’s ochtends de deuren van de minisupermarkt annex koffiehuisje op recreatiepark Klaverweide open gaan, is het een komen en gaan van mensen. ,,Het is voor mij echt een hel als Mieke dicht is”, lacht Norbert ten Hove. Hij is sinds een jaar of zeven vaste gast op het park.

4 augustus