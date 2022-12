Endrik en Jannekee (beiden 87) boren niemand de grond in, maar een beetje prikken doen ze graag

Zwemschool Goes komt naar Middelburg: ‘Willen in januari 2024 open’

Middelburg krijgt waarschijnlijk weer een ‘eigen’ zwembad. Zwemschool Goes wil in januari 2024 een vestiging openen in de Mortiere. De financiering is nog niet helemaal rond maar er is goede hoop dat het gaat lukken.

30 november