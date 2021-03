En wéér gaat het mis op de Melkmarkt in Zierikzee: Vrachtwagen met aanhanger rijdt zich klem

Stil Sirjans­land laat van zich horen; eeuwenoud dorpje wil nieuwe inwoners paaien met woningbouw en herinrich­ting

24 maart SIRJANSLAND - Huizen zijn er de afgelopen vijftien jaar niet gebouwd, winkels hebben ze ook niet meer in Sirjansland en sinds de sluiting van de basisschool in 2016 is het hoorbaar stiller geworden in het dorp. Verscholen in de 716 jaar oude polder, koesteren de 339 inwoners de geborgenheid van hun woonplaats. Maar een beetje nieuw leven in de brouwerij is hard nodig, deed de Commissie Dorpsplan dinsdag uit de doeken met een voorzet voor de komende twintig jaar.