Emotionele Ria Geluk vertelt over haar verdronken familie in Ik mis je van de EO

Pattinama-Kerkhove simpel verder in Tallinn

Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove heeft zich woensdag zonder moeite naar de volgende ronde van het ITF-toernooi in Tallinn geslagen. In de openingsronde van het toernooi in Estland kwam de speelster uit Zierikzee geen moment in de problemen tegen Sinja Kraus: 6-0 6-4.

18 januari