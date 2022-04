Elmer haalt een dikke voldoende dankzij de mammamethode met plaatjes: ‘Best even wennen, die theorie op een praktijkschool’

Eens een Zeeuw ‘Ik heb jarenlang een kangoeroe opgevoed, die na vrijlating terug bleef komen’

Silvia de Bruine (40) woont in Adelaide in Australië. Maar ze was voor ruim drie weken even in Nederland. Mede door corona was het vier jaar geleden dat ze haar familie in Zeeland zag. Ondanks haar Australische nationaliteit voelt ze zich Zeeuwse. ,,Nu ik hier ben, pak ik onmiddellijk weer de fiets.”

31 maart