Ellie (56) uit Zierikzee gaat landelijk viral met ludiek plantenfilmpje

28 augustus ZIERIKZEE - Het toerisme op Schouwen-Duiveland groeit. Het aantal (toeristische) overnachtingen is met 6 procent gestegen van 5,2 miljoen in 2017 naar 5,4 miljoen vorig jaar. Over het aantal dagjesmensen is weinig bekend. Onderzocht wordt of omvang en economische effect van het dagtoerisme beter in beeld kunnen worden gebracht.