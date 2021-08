Ellemeet in beweging: gratis sporten in nieuw ‘beweegpark’

Bijna duizend getroffen Limburgers kunnen in Zeeland even bijkomen van alle overstro­mingsel­len­de

12 augustus ZIERIKZEE – Limburgers die even willen bijkomen van alles sores door de overstromingen een maand geleden, vinden een warm bad in Zeeland. Recreatie-ondernemers bieden verspreid over de provincie inmiddels 180 huisjes en stacaravans aan. Daarnaast zijn er in september en oktober 120 kampeerplaatsen beschikbaar voor mensen uit de getroffen gebieden.