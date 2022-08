Elke dag liefde, al 70 jaar lang bij Bert en Marretje uit Brouwershaven

Bert (89) was nog maar een tiener - ,,15, 16 jaar”- toen hij Marretje (nu 90) die bewuste zondag in Vlaardingen zag. Hij was bevriend met haar broer. Zij was de oudste van negen, hij de jongste uit een gezin van vijf. ,,We waren al vroeg volwassen door de oorlog”, zegt Marretje. ,,We zagen vanuit de verte de vliegtuigen komen en toen werd Rotterdam gebombardeerd. We hebben armoede gekend, de woningnood.” Nadat ze op 6 augustus 1952 trouwden, was er geen woning te krijgen. ,,We hadden al een baby toen we bij zijn ouders inwoonden.”

Quote We zijn in armoe begonnen en zitten nu in grote rijkdom hier samen Marretje Verhagen-Baauw

Bert ging aan het werk als elektrotechnisch storingsmonteur bij Unilever. Daarnaast hielden ze er een actief kerkelijk leven op na. Hij was koster bij diverse kerkgemeenschappen en zij ontfermde zich graag over anderen. Vijftig jaar geleden kwamen ze voor het eerst kamperen in een stacaravan in Ellemeet. Marretje was veel ziek - ,,Van de uitstoot van de fabrieken” - maar in Zeeland knapte ze steeds op. Daarom bleven ze er wonen, eerst in Scharendijke en later, in 1993, kochten ze een huisje in Brouwershaven. ,,Dat hebben we helemaal zelf verbouwd”, zegt Marretje trots. Ze wonen er nog steeds en vieren daar dit weekend ook hun huwelijksjubileum.

26 achterkleinkinderen

,,De meeste van deze is de liefde”, citeert Marretje een Bijbeltekst, ,,die kan veel verdragen. Het hoeft maar elke dag.” Ze wil maar zeggen: de liefde overwint alles. Ook al kampen ze met wat gezondheidskwesties. Via de computer en de tablet hebben ze veel contact met hun vijf kinderen, waarvan er een in Noorwegen woont. Ze zijn er dit weekend allemaal bij. Marretje: ,,We zijn in armoe begonnen en zitten nu in grote rijkdom hier samen.”

Hun kinderen hebben samen gezorgd voor 11 kleinkinderen en inmiddels zijn er al 26 achterkleinkinderen.