Elkaar en de warmte te lijf met waterpistolen in Zonnemaire

Zonnepark Bruinisse ligt stil, wake-up call van ontwikke­laar

22 juli Bruinisse – Het plan voor een zonnepark van ongeveer 12.000 panelen op een braakliggend stuk grond aan de Langeweg in Bruinisse is stil gevallen. De omgevingsvisie is nog niet vastgesteld. Ontwikkelaar Hans Huizer wil juist nu doorpakken.