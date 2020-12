Einde van discotijdperk Renesse nabij: plan voor ‘Ibiza-achtig’ hotel op plek van Pinky's en De Zoom

Lokale verhalen Schou­wen-Duiveland samen in één boekje

27 november ZIERIKZEE - ‘Als een kalf niet zuipen wil, maak je hem maar heemraad’, aldus schamperden Schouwse boeren vroeger over het waterschapsbestuur. Aan de drankzucht van die polderbestuurders is een ludiek stukje gewijd in het boekje ‘Verhaallijnen van Schouwen-Duiveland’.