Einde Brouwerseiland; gemeenteraad zet dikke streep door de plannen

Theo Voorzaat toont nieuwe schilderij­en

16:13 ZIERIKZEE - Een buitenkansje voor de liefhebbers van de schilderijen van Theo Voorzaat. Een greep uit zijn nieuwste werk hangt tot en met zondag in het Sint Jacobshofje in Zierikzee. De expositie is geopend van 10 tot 17.30 uur en gratis toegankelijk. Niet uitgesloten is dat de kunstenaar zelf ook binnenloopt om uitleg te geven over bijzondere invalshoeken waar hij om bekend staat. De tentoonstelling draagt het motto ‘Mythe als Toekomst’ en wordt georganiseerd door de Amsterdamse Galerie Lieve Hemel.