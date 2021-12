Eind goed al goed, toch nog echte kerstbomen in Burgh-Haamstede

Vorige week nog ontstond er wat commotie over het vervangen van de echte kerstbomen in Burgh-Haamstede door vlaggenmasten voorzien van een lichtjesnet. De dorpsraad had daartoe besloten vanwege de hoge kosten van de kerstbomen en een gebrek aan handen om het te organiseren. Inwoners waren teleurgesteld dat er geen grote groene kerstbomen meer opgetuigd werden in het dorp. Nu staan die er alsnog. Grand Hotel Ter Duin besloot vanwege alle coronamaatregelen alleen locatie Boutiquehotel Ter Zand open te houden en zo in ieder geval één gezellige locatie te kunnen creëren voor de gasten. Manager Jelle Landman: ,,Hierdoor waren er zes grote kerstbomen over die eigenlijk in het hotel opgetuigd zouden worden. We hebben besloten aan te bieden om deze in het dorp te plaatsen”.