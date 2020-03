Eilanden in de Grevelingen tijdelijk verboden gebied voor pleziervaart

Het verblijf op de zeven eilandjes was toegestaan voor houders van een liggeldkaart. Daaraan was wel een maximum verbonden van drie dagen. In verband met de strenge maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, is die zogeheten driedagenregeling tijdelijk ingetrokken. Overnachten op de eilanden mag niet meer en zelfs een tussenstop is nu verboden.

Met pasen liggen de bootjes rijen dik

,,Dat is gedaan met het oog op de gebruikelijk drukte rond pasen en hemelvaart", aldus boswachter Van Loon. ,,Dan liggen de bootjes daar normaal gesproken rijen dik naast elkaar. Wil je naar kant, dan moet je dus over elkaars boot lopen. In deze tijd niet echt verstandig.” Voor anker gaan in de buurt van één de eilandjes mag nog wel.

De pleziervaart op zich is nog toegestaan, al is het zichtbaar minder druk dan gebruikelijk rond deze periode van het jaar op de Grevelingen, ervaart Van Loon. De passantensteigers in de havens blijven gewoon open, maar ook daarvoor geldt een verbod op overnachting. Alle sanitaire voorzieningen aan de Brouwersdam, bij de Punt, West-Repart en aan de Grevelingendam zouden 1 april open gaan, maar blijven voorlopig ook op slot. ,,Voor de veiligheid van de gebruikers en ook van onze mensen die de ruimten schoon moeten maken”, verduidelijkt de boswachter.