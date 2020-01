Eigenaar sportcentrum: ‘De tijd is rijp voor publiek debat over veiligheid grote gebouwen’

Blauwe Bolwerk van Zierikzee kan straks weer tegen een stootje

14:37 ZIERIKZEE - Een jaar later dan de bedoeling was, maar de restauratie van het Blauwe Bolwerk in Zierikzee kan nu toch eindelijk beginnen. De muur aan de kant van molen Den Haas wordt deze en komende week gedeeltelijk afgezet met hekken, zodat de aannemer veilig zijn werk kan doen. Wandelaars en fietsers kunnen daar nog wel gewoon de Havendijk op.