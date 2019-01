Eigenaar camping De Julianahoeve steekt 2,5 miljoen in nieuwe horeca

Stilletjes genieten van gratis swingend nieuwjaars­con­cert in Brouwersha­ven

19 januari BROUWERSHAVEN - Het was te koud om niet naar binnen te gaan, maar ook op straat kon je vanavond genieten van het nieuwjaarsconcert van brassband Apollo in Brouwershaven. En als je het koud had, kon je gerust met je voetjes van de vloer, want er waren voldoende nummers in het repertoire die zich ervoor leenden.