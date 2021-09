Eerste snelle oplaadpunt voor boten in Zeeland is te vinden in Brouwershaven

Huisfilmer Henk Verhage maakte spontaan een film over de laatste reis van De Roompot

8 september ZIERIKZEE - Als ‘huiscineast’ filmt Henk Verhage zo’n beetje alles wat los en vast zit bij de Museumhaven Zeeland. Beeldmateriaal te over op de plek waar oude schepen en scheepsmotoren worden gerestaureerd. Met zijn film De laatste reis van de Roompot gooit Verhage het over een andere boeg. In dit korte docudrama neemt kapitein Hendrik Hendriks de Boer de kijker mee op de laatste reis van het in 1853 gezonken fregat De Roompot.