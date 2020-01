Eerste namen bekend van dancefestival Beachboom

Zinkend Jakarta is de actuele realiteit tijdens herdenking van Watersnood­ramp

29 januari OUWERKERK - De Indonesische hoofdstad Jakarta zinkt in hoog tempo onder zeeniveau. Overstromingen worden steeds heftiger en eisen meer doden. De ambassadeur in Nederland, I Gusti Agung Wesaka Puja, gaat zaterdag tijdens een mini-symposium in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk in op de actuele situatie in de miljoenenstad.