Eerste Limburgse gezinnen in Zeeland om even bij te komen: ‘Alles donker, alleen maar zaklampen, alles paniek’

Op het veld voor hun luxe chalet poorten Dean (9) en Jonah (7) zonder enige gêne burgemeester Jack van der Hoek met hun gele plastic bal. Moeder Michèlle ontfermt zich over de twee jongsten, Mary-Lynn (4) en William. Het gezin uit het Limburgse Rothem is maandag aangekomen op camping Duinhoeve in Burgh-Haamstede. ,,Het is de laatste week van onze schoolvakantie. Dus zeker ook voor de kinderen is het heerlijk om er toch nog even uit te kunnen", vertelt Michèlle. ,,Anders had dat er deze zomer niet meer in gezeten. En dan ook nog eens zo in de watten worden gelegd. We zijn overdonderd door deze enorme gastvrijheid van de Zeeuwen. Echt super fijn.”