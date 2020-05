Eens in de week is het visdag in Malta: de wijk heeft weer een kraam terug

Als Hans van Dam van viswagen Sperling zelf een visje eet dan pakt-ie gebakken scharretjes. Van de kibbeling blijft hij wijselijk af. ,,Dat grijpt zó makkelijk. Daar moet ik gewoon niet aan beginnen.” Het is wel het product dat het meest over de toonbank gaat bij de drie viswagens die de vishandel uit Ouddorp heeft rijden. ,,Ik schat dat 75 procent van de klanten kibbeling wil. Die is dan ook wel van echte kabeljauw gemaakt. We werken niet met buitenlandse kweekvis.” In zomers Scharendijke zorgen doorgaans vooral Duitsers voor variatie in verhandelde waar. ,,Duitsers lusten alles. Als het maar groot is", lacht visverkoper Van Dam.