Een ‘Zierikzees zonnetje’ scoor je bij nieuwe ijssalon in Zierikzee

update 16.22 uur Het was aanschui­ven vandaag op de Zeeuwse wegen, maar gevreesde lange files bleven uit

7 augustus Het is zomer, het is warm en het is ‘wisseldag’ op de vakantieparken. Dat betekent: drukte op de Zeeuwse wegen richting de kust. Ook vandaag zorgde dat voor vertraging op de bekende ‘druktewegen’ in Zeeland. Maar de gevreesde lange files bleven uit. Inmiddels kan iedereen weer doorrijden.