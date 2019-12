Een voedselbos als nieuwe, luie landbouwvorm op Schouwen-Duiveland

Guust Sluijs gaat voor droge witte en stevige rode wijn met Kerstmis

9 december ZIERIKZEE - Guust Sluijs (36) uit Zierikzee had er al 17 jaar in de horeca opzitten toen hij in maart 2018 bij World of Drinks ging werken. Hij is slijter en voert daar samen met zijn collega Erikjan Vos de bedrijfsleiding. ‘Bijna’ slijter, want hij studeert nog voor het vakdiploma.