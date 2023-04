Een van de neergeschoten Amerikanen hing levend in de boom op het erf van Flip in Brouwershaven, nu herdenkt hij hen

met video Lars uit Middelburg is superfan van Super Mario en supertrots op verzame­ling

Honderden Super Mariopoppen, tientallen posters en talloze andere attributen. Op zijn zolder in Middelburg durft Lars van Klaveren (35) de stelling wel aan dat hij de grootste Super Marioverzameling van Nederland heeft. In bioscoop Cinecity in Vlissingen laat hij een deel van zijn collectie zien, nu daar op 5 april de animatiefilm The Super Mario Bros. Movie in première gaat.