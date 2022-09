Een uur rijden voor Zierikzeese pompoenen: ‘Die van ons zien er ook altijd wel heel goed uit’

Een huishoude­lij­ke hulp die elke dag even binnen­loopt: bij Eilandzorg gaan ze dat proberen

Het begon als een ‘moetje’, maar het bleek al snel een succes te zijn. Eilandzorg leverde in coronatijd aan een aantal cliënten in De Wieken geclusterde huishoudelijke hulp. Dat beviel zo goed dat er nu, samen met de gemeente Schouwen-Duiveland, een proef wordt gestart. In de verschillende huizen van Eilandzorg wordt een jaar lang indicatievrije, geclusterde huishoudelijke hulp aangeboden.

2 september