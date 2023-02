Een uraniummijn in Zeeland? Dat is veel minder gek dan het klinkt

Duidelijk nep, dat zagen veel mensen wel die dinsdag in Burgh-Haamstede een brief in de bus kregen met de mededeling dat er bij hen in de buurt een uraniummijn zou worden geopend. Maar het zet toch te denken nu er wordt gesproken over het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele en er zelfs de mogelijkheid bestaat van de bouw van een tweede en zelfs derde centrale. Verrijkt uranium wordt namelijk gebruikt in kernreactoren. Tel daar de discussie bij op of het beter is om grondstoffen voortaan dichter bij huis te halen. En dan kom je misschien tot de conclusie: uraniumwinning in Zeeland is helemaal zo gek nog niet.