Een supercirculaire milieustraat zoals straks in Goes: dat wil Schouwen-Duiveland ook

Als je de ambitie hebt om afval zoveel mogelijk te kunnen hergebruiken, dan wil je ook het maximaal haalbare uit je milieustraat bereiken. Volgens afvalstoffenverwerker Olaz past van de drie varianten milieustraten voor de toekomst, de ‘milieustraat compleet’ Schouwen-Duiveland het beste. Dat is simpel gezegd de milieustraat die er nu ligt in Zierikzee, aangevuld met demontage van grof vuil. Maar Schouwen-Duiveland lonkt vanwege haar ambitie om zoveel mogelijk circulair te worden naar de ‘milieustraat plus’ zoals die voorzien is in Goes, Terneuzen en Vlissingen en Middelburg. Daar hoort ook een circulair ambachtscentrum bij, eventueel aangevuld met kringloopvoorzieningen.