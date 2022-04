Een primeur in Zierikzee: yoga alleen voor mannen

In haar eigen wereldbeeld is het voor Monique Hondelink (57) volkomen logisch dat vrouwen en mannen gezamenlijk yogalessen volgen. ,,Gewoon door elkaar. En ook in alle leeftijden en diversiteiten. In mijn reguliere lessen zitten ook mannen, wel minder in aantal dan vrouwen. Meestal zijn dat mannen die last hebben van nek-, schouder-, en rugklachten die flexibeler willen worden. De meeste vrouwen hebben geen enkele moeite met mannen in hun les. Toen ik een buitenstaander, een man, hoorde zeggen dat ie echt niet tussen de wuuven ging liggen, werd ik nieuwsgierig. Waar komt die gedachte vandaan? Ik ben gaan rondvragen bij mannen en daaruit kwamen voor mij nieuwe inzichten.”