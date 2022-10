Een nieuwe school voor de komende 40 jaar: voor de Westhoek van Schouwen wordt daar de tijd voor genomen

Nergens op Schouwen-Duiveland, misschien wel nergens in Nederland, lijkt de keuze voor een nieuwe schoollocatie zo lastig. Want hoewel de Westhoek alle aandacht lijkt op te slokken, gaan in andere regio’s de processen schijnbaar zonder slag of stoot gewoon door. In Zierikzee is al duidelijk dat de Radar jenaplanschool Jan Louis de Jonge zijn intrek neemt in het gebouw van de Rooms-Katholieke Willibrordusschool. In het oostelijk deel van Schouwen-Duiveland wordt op korte termijn duidelijk of er een of twee regioscholen komen en waar die moeten komen. Maar of het er nog van komt in de Westhoek? Het is nu al een jaar stil.