Een miljoen hier, een miljoen daar: Schouwen-Duiveland staat er bepaald niet slecht voor

film by the sea Wilde Mossels wordt 20 jaar: ‘De film was een feest van mu­ziek’

16 september VLISSINGEN - De film Wilde Mossels bestaat precies 20 jaar. Reden voor Film by the Sea om het debuut van Erik de Bruyn volgende week donderdag nog eens te vertonen. De regisseur zelf is vooral ook trots op de muziek in de film.