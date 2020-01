Een kras in het asfalt markeert voor John de grens tussen leven en dood

‘Kering kan op een kier, daarmee kopen we kostbare tijd om na te denken over een nieuw Deltaplan’

3 januari GOES - De 62 schuiven staan nu allemaal open, of gaan allemaal dicht als hoog water wordt verwacht. Maar de Oosterscheldekering zou flexibeler gebruikt kunnen worden. Soms op een kiertje of half open. De kering kan zo langer zijn functie behouden. ,,Daarmee kopen we kostbare tijd om na te denken over een nieuw Deltaplan.”