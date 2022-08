Een knap staaltje van schouders eronder: pad over de Vroongronden over een week weer gatenvrij

Dinsdag 2 augustus besloot Staatsbosbeheer in overleg met de gemeente Schouwen-Duiveland, die eigenaar is van de eerste 130 meter vanaf Renesse, het pad door natuurgebied de Vroongronden af te sluiten voor fietsers. Het pad, een combinatie van grind, schelpen en cement, is er zo slecht aan toe dat het onveilig is geworden: er zijn in totaal 75 gaten gevallen in het 2,7 kilometer lange pad. Fietsers rijden zo een zandkuil in. Maar geld om te repareren is er niet bij Staatsbosbeheer.