Een jaar na de vondst van Dean (4) op Neeltje Jans: ‘Onze liefde voor jou leeft voort’

De gemeente Veere, waar Neeltje Jans onder valt, heeft voorlopig geen plannen om de bloemen en knuffels weg te halen van het verlaten terrein aan de Faelweg. ,,Ze mogen zonder einddatum blijven liggen”, laat een woordvoerster weten. Of er in de toekomst een officieel monument komt ter nagedachtenis aan Dean Verberckmoes is niet bekend. De gemeente heeft daarvoor (nog) geen verzoek gekregen van Deans nabestaanden.

De kleine Dean werd op woensdag 12 januari 2022 voor het laatst in België gezien in het bijzijn van zijn ‘oppas-oom’ Dave de K. (34). Deze werd op 17 januari gearresteerd in Meerkerk en vertelde de politie tijdens een stevig verhoor waar hij Dean had gedumpt. Samen gingen ze in de avonduren naar Neeltje Jans en werd het zwaar mishandelde kind tussen rotsblokken gevonden. De K. zit nu al een jaar in de gevangenis, samen met zijn uit Sint Jansteen afkomstige vriendin Romy W. (25). Beiden worden verdacht van moord en ontvoering.