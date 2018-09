Een halve ton investeren, maar geen informatie over plannen camping Duinrand

BURGH-HAAMSTEDE - Mensen die onlangs nog een caravan of chalet kochten op Duinrand, zeggen niet te zijn ingelicht over de plannen om de Haamsteedse camping op de schop te nemen. Anders hadden ze hun knip dichtgehouden.

Dat er plannen zijn met betrekking tot duurzaamheid, meer kregen Ina en Tobias Huth uit het Duitse Lampertheim niet te horen toen ze vorige maand een stacaravan kochten op camping Duinrand. ,,Iets met zonne- en windenergie, en dat we het veld nog comfortabeler konden gebruiken."

Quote Ik heb de dames van de receptie nog gevraagd of er iets staat te gebeuren. Nee hoor, voorlopig zou er niets veranderen Monique van den Berge

Nu blijkt dat eigenaar Machiel Blom de hele camping op de schop wil nemen, naar verluidt om vakantiehuizen te bouwen. Het echtpaar is woedend. ,,We zouden nooit zo veel geld hebben geïnvesteerd als we wisten dat we snel moesten vertrekken."

Commissie

En wat te denken van de overdrachtskosten, zeggen Mike en Martina Dora. Het Duitse echtpaar kocht onlangs twee chalets, voor henzelf en voor hun dochter. ,,Samen hebben de chalets 50.000 euro gekost en nu zijn ze niks meer waard. Intussen heeft camping Duinrand wel een commissie van vijfduizend euro in haar zak gestoken, terwijl ze ons op geen enkele wijze informeerde over plannen van meneer Blom."

Ondanks de plannen wisselen momenteel veel caravans, chalets en huisjes op Duinrand van eigenaar. In de nieuwe informatiebrochure die kopers van de camping meekrijgen, benadrukt de camping dat kopers een jaarplaats huren onder Recron-voorwaarden.

Brief

,,Wij willen u erop wijzen dat Duinrand Recreatie in gesprek is met de gemeente Schouwen-Duiveland over het wijzigen van het bestemmingsplan", staat in de brief. ,,Een nieuw bestemmingsplan biedt Duinrand nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. De uitvoering hopen wij binnen nu en vijf jaar te doen. Wij adviseren u om dit in uw achterhoofd te houden als u investeringen wilt doen."

In feite niet veel anders dan wat Monique van den Berge twee jaar geleden werd verteld, toen zij een huisje kocht op Duinrand. ,,Ik heb de dames van de receptie nog gevraagd of er iets staat te gebeuren. Daar moesten we niet vanuit gaan. Er was pas wifi aangelegd, de speeltuintjes waren net vernieuwd. Nee hoor, voorlopig zou er niets veranderen."

De Goese kocht een huisje uit de jaren vijftig, uit de begintijd van Duinrand. Ze betaalde er 15.000 euro voor. ,,Maar inmiddels hebben we bijna hetzelfde bedrag besteed aan verbouwing en inrichting. Het is zo mooi geworden, we waren er zo blij mee. Ik kan me niet voorstellen dat de plannen twee jaar geleden nog niet bekend waren. Als we hadden geweten dat het zo zou eindigen, waren we er nooit aan begonnen."