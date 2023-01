Een golvende zee van 1836 primula's: een bloem voor elk slachtoffer van de Ramp

Twee lange golvende slingers van elk twaalf meter van rode en witte bloemen. Voorheen waren het blauwe bloemen, zoals in het logo van het Watersnoodmuseum, maar ,,dat accentueert minder", zegt bloemist Jaap Wisse uit Heinkenszand die al sinds jaar en dag de bloemen voor de herdenking op 1 februari verzorgt. Hij instrueert vrijdagmorgen 18 leerlingen uit groep 8 van cbs Op Dreef uit Bruinisse, de klas van kinderburgemeester Fay de Waal, hoe ze de plantjes in de dijk moeten zetten. ,,Zodat jullie nadenken over wat er zeventig jaar geleden is gebeurd en dat jullie als jeugd de dijk opnieuw kunnen aanplanten.”